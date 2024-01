Søndre Østfold tingrett har dømt tidligere styreleder i Garderobe-Mannen til 10 måneders ubetinget fengsel og til å betale 26,5 millioner kroner i erstatning, skriver Økokrim i en pressemelding.

Mannen er i tillegg fradømt retten til å være styreleder og daglig leder i fem år.

– Drev for kreditorenes regning

Styrelederen unnlot ifølge retten å begjære det insolvente selskapet konkurs, og kom til at plikten til å begjære oppbud inntrådte senest 1. mars 2019. Garderobemannen meldte oppbud først sent i april 2020.

FØRSTESTATSADVOKAT: Bård Thorsen, her sammen med aktor Marianne Djupesland i Oslo tinghus under Yara-saken i 2015. Foto: NTB

– Dommen viser at styrets medlemmer i ytterste konsekvens kan bli dømt til fengselsstraff og erstatning dersom de driver for lenge på kreditorenes regning, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen i en kommentar.

Tingretten trekker særlig frem at kundene var ufrivillige kreditorer som ikke kunne vite at det var forskudd fra kjøp av garderobeskap som finansierte driften av det insolvente selskapet.

De 26,5 millioner kronene er tilkjent konkursboet etter Garderobe-Mannen, et beløp som representerer driftstapet i gjerningsperioden. Dommen er ikke rettskraftig.

Ingen garderobe, ingen penger

Det var i mai i fjor at Økokrim tok ut tiltale mot gründer og tidligere styreleder Erik Bøckmann, etter at et titalls saker i media beskrev hvordan kunder aldri fikk sine bestilte garderober, og heller ikke penger tilbake.

Tiltalen Finansavisen fikk tilsendt viste at Bøckmann sto tiltalt etter straffelovens paragraf 407, som har en ramme på inntil to års fengsel eller bot.

Erik Bøckmann uttalte den gang gjennom sin advokat Trond Karlsen at han ikke hadde gjort noen feil, og at han burde frifinnes.

«Han har stor tro på at retten vil dele den oppfatningen når bevisene i saken legges frem i retten. Bøckmann ønsker å presisere at denne saken overhodet ikke har noen ting å gjøre med dagens Garderobe-Mannen AS, som er i full drift. Dette handler om en vurdering Bøckmann tok i mars/april 2020», skrev Karlsen.

Negativ egenkapital siden 2015

Garderobe-Mannen gikk konkurs for andre gang i 2022, og det var like før selskapet gikk konkurs for tredje gang i fjor vår, ifølge NRK. Selskapet ble tidligere i 2023 begjært konkurs av Skatteetaten etter å ha unnlatt å betale over 5 millioner kroner i skatter og avgifter. Beløpet skal ha blitt innbetalt i slutten av april.

Bøckmann gikk av som styreleder og daglig leder etter konkursen i 2022. Da tok sønnen, Fredrik Bøckmann, over styringen av selskapet.

– Vi kunne ikke drevet et så stort firma med ren svindel. Da ville jo alle myndigheter selvfølgelig ha grepet inn, sa Fredrik Bøckmann til kringkasteren i april i fjor.

Ifølge Fredriksstad Blad hadde rundt 2.500 kunder betalt rundt 40 millioner kroner i forskudd for varer de aldri fikk, da Garderobe-Mannen gikk konkurs første gang.

Selskapet Garderobe-Mannen ble startet i 1996, men har siden 2015 hatt negativ egenkapital og drevet med store underskudd – med unntak av ett regnskapsår.