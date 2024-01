WSJ: – California opplever en hjerneflukt av dimensjoner

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

California opplever en hjerneflukt av dimensjoner. Mellom 2020 og 2022 hadde delstaten et nettotap på 40.000 innbyggere med universitets- eller profesjonsutdannelse. De flyttet til dels på grunn av de høye skattene som finansierer fagforeninger i offentlig sektor og en evig ekspanderende velferdsstat. Det må guvernør Gavin Newsom forstå.

Financial Times

Det seneste året har amerikansk økonomi gjort det langt bedre enn noen kunne ha regnet med. En god del av dette er drevet av Biden-administrasjonens økonomiske politikk, med støtte til forbrukerne og skattestimuli som fremmer produserende industri og anleggsvirksomhet. Likevel får Joe Biden liten uttelling fra velgerne.

Die Welt

Ved delstatsvalgene i Thüringen og Sachsen ligger høyrenasjonalistiske Alternative für Deutschland an til å vinne soleklart. Nå må demokrater av alle valører ta til motmæle mot partiet. AfD misliker både utlendinger og mangfold, og vil gi aggressoren Vladimir Putin frie hender.

Dagens Industri

Den kinesiske storeieren Geely har solgt Volvo-aksjer for 7 milliarder kroner, tilsvarende 1,4 prosent av kapitalen. Transaksjonen er velkommen, for den innebærer at Kina-koblingen blir svakere i et av Sveriges viktigste industriselskaper.