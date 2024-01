En gruppe russiske turister ventes å ankomme Nord-Korea i februar, der de skal innom hovedstaden Pyongyang og et skianlegg i Masikryong. Det skriver Bloomberg, som siterer Koryo Tours – et reisebyrå spesialisert på turer til «uvanlige destinasjoner».

Dermed ser det ut til at Nord-Korea, som til vanlig er nokså vanskelig å slippe inn i, smått begynner å åpne opp igjen.

«Det kan signalisere en åpning etter hvert for andre turister, eller kanskje ikke. Vi venter og ser!», skriver Koryo Tours.

Arrangert av myndighetene

Båndene mellom Nord-Korea og Russland har tilsynelatende blitt sterkere den siste tiden, men det betyr ikke at russere bare kan booke flybilletter til den lukkede staten på minuttet. Ifølge flere medier skal turen være arrangert gjennom en avtale mellom administrasjonen i den russiske provinsen Primorskiy Krai, som grenser til Nord-Korea, og regjeringen i Nord-Korea.

STRAM SKUTE: Nord-Koreas øverste leder Kim Jong-Un styrer landet med jernhånd. Foto: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

Den russiske gruppen ankommer Nord-Korea 9. februar, og blir i fire dager. Prisen starter på 750 dollar for denne slags turer, ifølge Bloomberg.

Som turist i Nord-Korea må man være med på et spikret opplegg i regi av godkjente turoperatører. Å reise på egenhånd tillates altså ikke, og det er strenge regler for hva man kan ta bilder av.

OL-kvalifisering i vente

24. februar skal etter planen Japans kvinnelag spille en OL-kvalifiseringskamp mot Nord-Koreas kvinnelag på Kim Il Sung Stadion i Pyongyang. Forholdet mellom de landene er imidlertid svært anstrengt, og det er en mulighet for at kampen vil bli flyttet til et mer politisk nøytralt land.

STALINISTISK: Pyongyang ble ødelagt under Koreakrigen, men ble gjenoppbygd ved sovjetisk hjelp. Foto: Dreamstime

Hvis kampen går som planlagt, vil det være den største internasjonale sportsbegivenheten i Nord-Korea siden før pandemien, skriver Bloomberg.



Høsten 2023 meldte nordkoreanske myndigheter at grensen åpnes for utlendinger, uten at det tilsynelatende trådte i kraft. Siden sommeren har Nord-Korea kun tillatt besøk fra høytstående personer fra Kina og Russland, i tillegg til at de har chartret fly til Beijing og Vladivostok for å hente nordkoreanere som ikke kom seg hjem etter at grensene ble stengt.

Turister fra Kina og Russland var opprinnelig vært en viktig kilde til utenlandsk valuta for det økonomisk pressede Nord-Korea, som er avskåret fra internasjonal bankvirksomhet.