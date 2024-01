Trump dømt til å betale New York Times millioner

Trump saksøkte avisa i september 2021 og beskyldte tre journalister for å ha deltatt i et «komplott» for å få tak i skattedokumentene hans i forbindelse med en undersøkende reportasje som ble publisert i 2018.

I mai 2023 ble valgte en dommer i New Yorks høyesterett å avvise saken, og pålå samtidig Trump til å betale saksomkostningene til de saksøkte.

I avgjørelsen som ble offentliggjort fredag, heter det at New York Times' anslag om at de har brukt 392.638 dollar i advokatutgifter virker rimelig, og Trump ble dømt til å dekke hele beløpet, som tilsvarer omtrent 4 millioner norske kroner.

Avisas etterforskning avslørte hvordan Trump, en eiendomsmogul som i flere tiår har skrytt av å ha bygget opp sin egen forretningsformue, faktisk hadde mottatt 413 millioner dollar, justert for inflasjon, fra sin far over flere år, hvorav mye ble overfør gjennom et skallselskap for å unngå beskatning.

Reportasjen vant i 2019 Pulitzerprisen.

(NTB)