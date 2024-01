– Det var verken tap av materiale eller personer, sier talsperson Nasruldeen Amer til Al Jazeera.

Han lover samtidig at gruppen vil komme med en «sterk og effektiv» respons.

Den houthi-kontrollerte TV-stasjonen Al-Masirah meldte natt til lørdag at USA og Storbritannia har gjennomført nye angrep mot Jemens hovedstad Sana.

– Den amerikansk-britiske fienden gjennomfører et antall angrep mot hovedstaden Sana, sto det i en melding fra Al-Masirah.

Senere bekreftet to amerikanske tjenestepersoner overfor Reuters at USA var i gang med nye angrep. Innbyggere i Sana meldte i sosiale medier om at de hadde hørt flere eksplosjoner.

En amerikansk tjenesteperson sa senere til CNN at det bare var USA som sto bak angrepet natt til lørdag.

(NTB)