Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Mediene er fulle av dommedagsprofetier etter valget i Taiwan. Der valgte folket den kandidaten som Beijing misliker mest. I stedet bør valgresultatet feires, for dette er resultatet av en øynasjons frie valg. Taiwanerne har vist Beijing hva selvstyre betyr, og det er bra at USA viser sin støtte.

Financial Times

Troen på en myk landing for verdensøkonomien er blitt stadig mer utbredt. Det innebærer at inflasjonen går tilbake uten at økonomien stopper fullstendig opp. I løpet av 2024 vil denne optimismen bli satt på prøve.

Die Welt

Den tyske regjeringens problemer handler ikke om det tyske gjeldstaket. Problemene skyldes forbundskansler Olaf Scholz. Han gir inntrykk av at enhver interessegruppe fortjener, og kan få, hjelp fra det offentlige. Bondeprotestene viser hvor galt det kan gå når høye forventninger møter de økonomiske realitetene.

The Economist

Etter flere tiår med rolig vær brygger det opp til storm på verdenshavene. Siden torsdag 12. januar har Amerika og Storbritannia gjennomført flere enn 60 sjø- og luftangrep mot Houthi-militsen i Jemen. Denne konflikten er del av en tiltagende kamp om kontroll over havene.