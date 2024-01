Dette skriver utenlandske aviser på lederplass



The Wall Street Journal

Mediene rapporterer at torsdagens britisk-amerikanske angrep mot houthiene i Jemen kan eskalere konflikten i Midtøsten. Men det er feil måte å vurdere konflikten på. Den var allerede i ferd med å eskalere, og som alltid i Midtøsten er det Iran som står bak.

Financial Times

Regjeringspartiet gikk seirende ut av valget i Taiwan. Nå er det avgjørende at alle sider viser moderasjon. Det 180 kilometer brede Taiwan-stredet er allerede et av verdens mest utsatte områder for konflikt. Beijing truer med å angripe hvis Taiwan erklærer selvstendighet fra Kina.

Die Welt

Frankrikes nyslåtte statsminister Gabriel Attal tar sete i byslottet Hotel Matignon i Paris. Seremonien er en demonstrasjon av de praktfulle regjeringsbygningene i den franske hovedstaden. I Berlin ble lignende bygg ødelagt under krigen. Opp kom betongklosser for lojale DDR-byråkrater, og de er nå blitt fredet. Det er en hån.

Dagens Industri

Sverige har opp gjennom årene hatt skarpe finansminstere. De har tatt sitt oppdrag på alvor og på forbilledlig vis holdt de offentlige finansene i orden. Det vitner ikke minst den svenske statsgjelden om.