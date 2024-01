Die Welt: – Trump 2 er farligere enn Trump 1

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

President Joe Biden har sendt en personlig melding til regimet i Iran, og bedt om slutt på våpenleveransene til Houthi-militsen. Tydeligvis gikk meldingen tapt i oversettelsen, for militsen fortsetter å angripe amerikanske skip. Hvis dette var forsøk på avskrekking, har den slått feil.

Financial Times

I hvor stor grad kan en liberal, demokratisk regjering bruke uortodokse metoder for å avvikle et illiberalt system? Dette spørsmålet møter Donald Tusk, som ble polsk statsminister i desember. Han har imidlertid ikke annet valg enn å bruke robust taktikk.

Die Welt

Etter triumfen i Iowa er Donald Trump kommet et stort skritt videre i kampen om et comeback i Det hvite hus. Det vil få vidtrekkende konsekvenser for den europeiske sikkerhetsarkitekturen. Mange tyskere har ikke tatt inn over seg at Trump 2 er farligere enn Trump 1.

Dagens Industri

Sverige har fantastiske forutsetninger for å være en ledende aktør i stålindustrien også i fremtiden. Men det fordrer at staten på kort tid mobiliserer store mengder elektrisitet. Løs dette og la spørsmålet om stålets lønnsomhet være opp til markedet.