Kinas befolkning falt for andre året på rad

Kinas befolkning falt med 2,08 millioner til 1,4 milliarder kinesere i 2023. Det er en akselererende nedgang fra 850.000 året før. Fødselstallene endte på i overkant av 9 millioner i løpet av 2023, 5,7 prosent ned fra året før, mens 11,1 millioner mennesker døde, en økning på 6,6 prosent.

Tallene, som ble lagt frem onsdag morgen av Kinas styresmakter, viser at færre enn halvparten så mange kinesere ble født i 2023 enn i 2016, da ettbarnspolitikken ble fjernet. Ettbarnspolitikken som ble innført på 1980-tallet begrenset de fleste par til ett barn, langt under gjennomsnittet på 2,1 som kreves for å holde befolkningen stabil.

Dårlig nytt for økonomien

Financial Times skriver onsdag at demografer spår ytterligere nedgang i årene fremover ettersom befolkningen raskt eldes. Kina har hatt nær 60 år med befolkningsvekst, som har skapt en betydelig eldrebølge. Hvis nedgangen i fødselstallene fortsetter, kommer det til å ha langvarige og omfattende konsekvenser for Kina og muligheten for framtidig økonomisk vekst, mener ekspertene.

Kinesiske aksjer gikk ifølge Financial Times ned etter at dataene ble offentliggjort. Hang Seng Mainland Properties-indeksen i Hong Kong falt 5,4 prosent til en all-time low, mens den bredere Hang Seng-indeksen sank 3,7 prosent, mens CSI 300-indeksen for Shanghai- og Shenzhen-noterte aksjer falt 2,2 prosent.