Schwarzenegger anmeldt for klokkesmugling i Tyskland

– Det stemmer at han sitter her sammen med oss, bekreftet en talsmann for tolletatens kontor på flyplassen onsdag ettermiddag.

Ifølge den tyske avisa Bild ankom 76 år gamle Schwarzenegger med fly fra Los Angeles litt før klokka 14 onsdag. I bagasjen hans fant tollerne en kostbar luksusklokke av merket Audemars Piguet. Ifølge Bild var Schwarzenegger på vei til Østerrike der han skulle delta i en auksjon til inntekt for kampen mot klimaendringer. Klokken skal ha vært hans bidrag til auksjonen.

Straffesak

– Dersom varer forblir i EU, må man betale toll og avgift for dem. Det gjelder alle, sier en talsmann for den tyske tolletaten.

Ifølge Bild måtte Schwarzenegger tilbringe mange timer på flyplassen, og avisen gjengir et foto av ham på tollkontoret der han viser fram esken med luksusklokken. Det tyske tollvesenet har nå anmeldt Schwarzenegger.

– Vi har innledet straffesak. Klokken burde vært registrert fordi det er en import, sier talsmannen Thomas Meister.

Actionfilmer

Schwarzenegger slo først gjennom som kroppsbygger, før han slo seg ned i Hollywood og fikk hovedrolle i en rekke actionfilmer. Da filmkarrieren var på hell viet han seg til politikken og satt i to perioder som guvernør i California.

