Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Kina har rapportert en økonomisk vekst på 5,2 prosent i fjerde kvartal i fjor. Det er i utgangspunktet tall hele verden misunner dem. Men ved nærmere ettersyn er det flere bekymringsverdige trekk.

Financial Times

I Davos beklaget Kinas statsminister Li Qiang den globale mangelen på tillit. Han kan sørge for at verdens nest største økonomi forbedrer transparensen i utarbeidelsen av nasjonaløkonomisk statistikk. For de offisielle tallene er bare ett referansepunkt når man skal vurdere landets BNP-utvikling.

Die Welt

I Tyskland har det ennå ikke vært noen vendepunkt i flyktningpolitikken. Det må skje snart. Tyskerne er ikke ekstreme, men de som opprettholder tabuene driver dem dit. Det må det bli slutt på, og da løser noen problemer seg selv. Allerede nå setter den tyske regjeringen samfunnets stabilitet på spill.

Dagens Industri

Å prøve å integrere Russland i den europeiske økonomien etter 1989 var helt riktig. Nå er Russland diskvalifisert i lang tid, men det gjelder ikke ideen om at handel skaper fred og styrke i krig. Å beskytte dette prinsippet er den sikreste beredskapen som finnes.