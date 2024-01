– Vi oppsøker ikke krig. Vi mener ikke at vi er i krig. Vi ønsker ikke å se en regional krig, sa Pentagon-talsperson Sabrina Singh torsdag.

Hun la til at houthiene fortsetter å skyte krysserraketter og sjømålsraketter mot uskyldige seilere og handelsskip i Rødehavet.

– Det vi gjør med partnerne våre, er selvforsvar. Vi vil absolutt ikke at dette skal utarte til en regional krig, og vi ønsker ikke at dette skal fortsette, la Singh til. USA har gjennomført fire angrep mot houthiene den siste uka. Blant annet er to sjømålsraketter, som houthiene hadde forberedt på angrep i Rødehavet, truffet, ifølge USAs militære.

– Mislykket angrep

USAs sentralkommando opplyste torsdag kveld at houthi-opprørerne skjøt to ballistiske raketter mot et amerikanskeid tankskip torsdag kveld, men at angrepet mislyktes. Rakettene landet i vannet nære fartøyet, og verken skipet eller mennesker ble skadd, ifølge sentralkommandoen.

Angrepet skjedde rundt klokka 21 lokal tid, tilsvarende klokka 17 norsk tid.

Det dreier seg ifølge sentralkommandoen om Chem Ranger, et amerikanskeid tankskip som flagget til Marshalløyene.

Houthiene har omtalt angrepet i en egen uttalelse i sosiale medier. Der heter det at skipet ble truffet av flere raketter i angrepet.

– Tok ut 14 raketter

Gruppa har stått bak en rekke angrep mot skipstrafikken i området den siste tiden, noe de sier er i solidaritet med palestinerne på Gaza. Som svar har USA og Storbritannia gjennomført flere angrep mot houthi-mål i Jemen.

USAs president Joe Biden sa torsdag at angrepene mot houthiene vil fortsette fram til de Iran-støttede opprørerne stanser med angrepene mot skipsfarten. Flere store rederier har dirigert trafikken rundt Afrika etter at angrepene begynte.

Det amerikanske forsvarsdepartementet sa torsdag at USAs sentralkommando tok ut 14 houthi-raketter på forskjellige steder i Jemen onsdag. Singh sa at angrepene vil fortsette om nødvendig, og oppfordret houthiene til å stanse angrepene mot den internasjonale skipsfarten.

Siden krigen mellom Israel og Hamas brøt ut i oktober, har houthiene gjentatte ganger angrepet skip de sier har forbindelser til Israel, selv om mange av dem ikke har det. Området er en viktig gjennomfartsåre for mye av den internasjonale skipsfarten, og mange store rederier har lagt om sine transportruter for å omgå det.

(©NTB)