– Dette er et tydelig tegn på Ukrainas styrke, sa presidenten i sin daglige videotale torsdag kveld. Han legger til at skatteinntektene har økt like mye som den generelle økonomiske veksten.

Zelenskyj sier statsminister Denys Sjmyhal har informert ham om at landets økonomiske system er stabilt og at alle velferdsytelser betales fullt ut.

– Jobben fortsetter, og jeg er takknemlig for alle som bidrar. Disse resultatene er akkurat det vi trenger, sier presidenten.

En vekst på 5 prosent er i tråd med EUs forventninger til den ukrainske økonomien. Det beskrives som en opphentingseffekt etter at økonomien krympet med nesten 30 prosent i det første krigsåret etter fullskalainvasjonen i februar 2022.

Selv om det er ventet fortsatt vekst de kommende årene, anslår EU at økonomien vil ligge rundt 20 prosent under nivået før krigen.

