WSJ: – Vet de egentlig hva Trump står for?

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Trump-lojale Maga-republikanere påstår at de er bekymret for USAs statsgjeld, som er på 34 billioner dollar. Men vet de egentlig hva Trump står for? Under Trumps forrige periode økte gjelden med 8 billioner dollar. Nikki Haley har helt rett i at Social Security-programmet trenger reform.

Financial Times

Donald Trumps ånd svevde over Davos i uken. Etter hvert som han vinner frem i Republikanernes nominasjonskamp, øker bekymringen for hva dette betyr, særlig blant utenlandske næringslivstopper. Men også amerikanske bedrifter bør være bekymret.

Die Welt

Den tyske koalisjonsregjeringen er nå svært upopulær blant borgerne, selv om den ønsker å tilfredsstille alle. Men politikk i tråd med flertallets vilje er ikke alltid god politikk. Noen ganger er det best at regjeringen gjennomfører planer til tross for borgernes protester.

The Economist

Sør-Afrikas anklage om at Israel driver folkemord på Gaza er så tynn at Den internasjonale domstolen i Haag holdes for narr. Folkemord ville innebære at Israel dreper folk i Gaza kun fordi de er palestinere, mens Israel i virkeligheten jakter på Hamas-krigere som svar på angrepet 7. oktober.