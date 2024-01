Brann på russisk gassterminal: Forårsaket av ekstern påvirkning

– Ifølge foreløpig informasjon var brannen et resultat av ytre påvirkning, skriver selskapet Novatek i en uttalelse.

Novatek er Russlands største produsent av flytende naturgass.

Det statlige russiske nyhetsbyrået Ria meldte at brannen ble forårsaket av to eksplosjoner. Brannen har siden den brøt ut blitt begrenset til et 100 kubikkmeter stort drivstoffdepot, skriver Ria videre.

Ingen er skadd, opplyste Leningrad-regionens guvernør Alexander Drozdenko på Telegram. Der har han publisert en video som viser store flammer og kraftig røyk.

Ansatte ved terminalen er evakuert, fortsatte guvernøren. Driften ved terminalen er innstilt inntil videre. Anlegget ligger i Ust-Luga, 30 kilometer fra grensen til Estland og 110 kilometer fra St. Petersburg.

Torsdag hevdet en ukrainsk sikkerhetskilde at de sto bak et angrep mot et oljelager i regionen. Russland har ikke uttalt seg om dette, annet enn dronenedskytingene i regionen som de meldte om samme dag.

Russiske medier har meldt om droneobservasjoner i området. Opplysningene er ikke bekreftet.