Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Biden-administrasjonen kaster stadig milliarder i subsidier for elektriske kjøretøy, og pressen fortsetter å hylle dem, men forbrukerne ser ikke ut til å ønske dem. Bevisene bygger seg opp for at denne grønne industripolitikken er en fiasko.

Financial Times

Med et forventet årlig tap på 5.000 pund pr. britiske student, er universitetene blitt avhengige av å tiltrekke seg lukrative internasjonale studenter. Ikke-EU-studenter utgjør nå nesten 20 prosent av inntektene. Dette er en uholdbar kurs.

Die Welt

Ved en videregående skole i Neuss har unge islamister fått spre sitt budskap i flere måneder uten at noen har reagert. Dette må skolen slå ned på. Den må snakke med potensielle ofre og sørget for at de er vaksinert mot radikale standpunkter.

Dagens Industri

Skogbruk er en nordisk paradegren. Med 70 prosent av Sveriges areal dekket av skog, er landet det mest skogrike i Europa, rett etter Finland. Angrepene mot den nordiske skogen fra EU-kommisjonen, ledet av Ursula von der Leyen, har vært tallrike og intense, alltid forkledd som miljøhensyn. Men nå har Norden gått seirende ut.