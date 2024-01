WSJ: – Kaos og polarisering med Donald Trump

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Meningsmålinger viser at amerikanerne ønsker et alternativ til Joe Biden. Republikanerne har nå valget mellom en konservativ nystart og en ny periode med Donald Trump, som uunngåelig vil gi kaos og polarisering. En alternativ republikansk kandidat kan derimot endre de politiske kategoriene og vinne uavhengige velgere.

Financial Times

Etter mer enn tre måneder med Israels ødeleggende krig på Gaza, er de arabiske landene i ferd med å utvikle en plan. Det er kun utsikter til en egen palestinsk stat som kan få slutt på konflikten.

Die Welt

For å beskytte internasjonale handelsruter mot houthi-rebellene, planlegger EU å sende en marinestyrke til området. Tysklands bidrag vil i så fall være fregatten «Hessen». Det vil være et farlig oppdrag i en høyeksplosiv region, men det er riktig at Tyskland deltar.

Dagens Industri

Cyberkriminalitet koster innbyggerne i EU over 130 milliarder kroner årlig, ifølge Europaparlamentet. Denne kriminaliteten må tas like alvorlig som skyteepisoder og sprengninger. Men det forutsetter at de berørte tenker annerledes og involverer politiet i større grad enn i dag.