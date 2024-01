USA og Japan nærmer seg ny militæravtale

Avtalen omtales som en «vinn-vinn»-avtale mellom USA og Japan. At private japanske verft kan drive vedlikehold av og reparere USAs krigsskip styrker den militære tilstedeværelsen til USA i regionen. Samtidig vil det være en velkommen inntektskilde for verftene. I tillegg til at flere av USAs militære kapasiteter raskt kan komme til unnsetning dersom spenningen i området skulle øke, melder South China Morning Post.

Avtalen omfatter fartøyene som er del av det som kalles US Seventh Fleet, som består av mellom 50 til 70 krigsskip og ubåter. Det er også rundt 150 jagerfly ved basen, i tillegg til hangarskipet USS Ronald Reagan. Basen er en del av USAs marine og har hovedkvarter ved USAs militærbase i byen Yokosuka.

KRAFTIG: Hangarskipet USS Ronald Reagan har base ved USAs militærbase i byen Yokosuka. Her fra et besøk i Busan i Sør-Korea i september høsten 2023. Foto: NTB

USAs ambassadør til Japan, Rahm Emanuel, sa på fredag at det var satt ned en arbeidsgruppe som skulle banke ut detaljene i avtalen mellom de to landene. Ambassadøren sa at det første krigsskipet som vil repareres ved en japansk dokk sannsynligvis vil være USS New Orleans.

«Japan er veldig interesserte i å samarbeide med USA om sikkerhetsspørsmål, og ønsker en tettere allianse når spenningene i regionen vokser», sa Go Ito, professor i internasjonale relasjoner ved Meiji University i Tokyo.

Japan tetter samarbeidet med USA

I løpet av de 12 siste månedene har Japans sikkerhetssituasjon endret seg, ifølge Ito. Landet har gått fra å være nesten utelukkende defensivt posisjonert i regionen, til å har et større fokus på offensive evner. Det kommer som følge av Kinas stadig mer offensive atferd i regionen, sier professoren.

«Japan håper at en større andel av the Seventh Fleet holder seg i regionen, for å opprettholde stabiliteten i regionen. Jeg forstår at Sør-Korea forhandler om en lignende avtale som Japan», sa Ito, som spekulerte i timingen i sammenheng med høstens presidentvalg i USA.

«Jeg er sikker på at Japan prøver å få denne avtalen – muligens flere – i havn før Trump potensielt kan returnere til Det hvite hus. Det er stor usikkerhet blant USAs allierte rundt hvorvidt en ny administrasjon vil ha en stor effekt på den eksisterende sikkerhetspolitikken som føres», sa Ito.

Sør-Koreas forsvarsdepartement bekreftet mandag at samtalene med USA er pågående, og at den blant annet innebærer vedlikehold og reparasjoner av blant annet amerikanske militære fartøy.

«Det vil være stor interesse fra japanske verft om langsiktige kommersielle forhold. Samtidig gjør den billige yenen at det er billig for USA, som kan kutte kostnader med å la japanske arbeidere utføre vedlikehold», sa Michael Cucek, professor i internasjonale relasjoner ved Tokyo-delen av Temple University, ifølge SCMP, og fortsatte:

«Det er en vinn-vinn-situasjon uten nedside for noen av myndighetene, i tillegg til at japanske verft holdes fornøyde.»