Det fremgår av tre foreløpige tilsynsrapporter fra direktoratet, hvor konklusjonen er at Læringsverkstedet har brutt barnehageloven, skriver Utdanningsnytt og Fagbladet.

Læringsverkstedet driver rundt 250 barnehager og er den største barnehagekjeden i landet. I 2020 valgte eierne å selge 140 barnehagebygg til det svenske selskapet SBB for 4,2 milliarder kroner.

Før de gjennomførte salget, flyttet Læringsverkstedet eiendommene ut i et eget selskap, Barnehagebo AS. Kort tid etterpå ble selskapet solgt til SBB.

Underpriset

Utdanningsdirektoratet mener eiendommene ble underpriset da de ble flyttet til Barnehagebo AS, og at barnehagene dermed ble tappet for egenkapital.

Direktoratet krever derfor 37 millioner kroner tilbakebetalt fra tre barnehager i Stavanger, Kristiansund og Kristiansand. Tilsynsrapportene er foreløpige, noe som betyr at saken ikke er ferdig behandlet.

Men dersom konklusjonen fra direktoratet står seg, kan Læringsverkstedet risikere milliardsmell. Dette gjelder hvis tilsynet konkluderer på lignende vis for alle de 140 barnehageeiendommene, skriver Utdanningsnytt.

Administrerende direktør Trude Sydtangen i Læringsverkstedet sier at de er helt uenige i den foreløpige konklusjonen fra direktoratet, og at de kommer til å gi kommentarer til rapportene for å belyse saken ytterligere.

Krever gjennomgang

Stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt i Rødt ønsker en full gjennomgang.

– Dette er bare toppen av isfjellet. Her virker det som om Læringsverkstedet bevisst og målrettet har prøvd å trikse til seg skattepenger som skulle gått til barnehagene og ungene.

Nyholt sier hun har sendt spørsmål til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) og bedt henne komme på banen.

NTB har forsøkt å få en kommentar fra Læringsverkstedet, foreløpig uten hell.

