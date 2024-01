Die Welt: – Nato er prisgitt velvilje fra Tyrkia

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Donald Trump vant Republikanernes nominasjonsvalg i New Hampshire med god margin, men Nikki Haley gjorde det likevel sterkt. Trump har flertallet i partiet bak seg, men appellen i befolkningen er ikke blitt større siden han tapte valget i 2020.

Financial Times

Storbritannia var én gang verdens største stålprodusent, men snart vil landet stå uten kapasitet til å produsere stål fra bunnen av, med kull og malm. Det skjer etter at Tata Steel og British Steel vil endre produksjonslinjene, slik at skrapmetall blir råmaterialet. Dermed tar bransjen et skritt ut i det ukjente.

Die Welt

Etter 20 måneder har det tyrkiske parlamentet gitt grønt lys for å slippe Sverige inn i Nato. Men dette er ingen seier for Vesten. Det viser bare at Nato er prisgitt velvilje fra Tyrkia, et land som vekselvis vender seg mot Russland og Vesten. Det samme gjelder forresten Ungarn.

Dagens Industri

Det pågår en målrettet nedbygging av omsorgsvalgsystemet i Region Stockholm. Der regjerer Socialdemokraterna, som roser seg selv for å ha overtatt virksomheter fra private. Nå skal de på ny drives av det offentlige.