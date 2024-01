Trine Skei Grande blir sjef i Forleggerforeningen

Tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande er ansatt som ny adm. direktør i Forleggerforeningen. Hun tiltrer stillingen 1. april i år.

Grande har de siste årene jobbet som direktør for bærekraft i Sopra Steria Footprint. Fra før har hun lang fartstid i norsk politikk både som kultur- og likestillingsminister, kunnskaps- og integreringsminister, og ti år som partileder i Venstre. Hun har i tillegg bred erfaring som styreleder i en rekke bedrifter og organisasjoner.

– Med sin lange erfaring som politiker, tar hun med seg et oppriktig engasjement for bokbransjen og for litteraturpolitikken i Norge, og vi gleder oss til å få henne på plass, sier styreleder Arne Magnus i Forleggerforeningen.

Grande har sittet i konsernstyret i Gyldendal siden juni 2022. Som følge av hennes nye rolle i Forleggerforeningen har hun nå valgt å trekke seg fra styrevervet i Gyldendal.