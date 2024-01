WSJ: Sullivan skal møte Kinas utenriksminister – Rødehavet er tema

Samtalen mellom Jake Sullivan og Wang Yi skal holdes i Thailand, skriver Wall Street Journal og viser til amerikanske tjenestemenn.

Siden starten på Gaza-krigen har representanter for USAs myndigheter bedt Kina videreformidle et budskap til Iran om å unngå at konflikten sprer seg. De amerikanske tjenestemennene sier dette har skjedd, men at de ikke kjenner det konkrete innholdet i samtalene mellom Kina og Iran.

– Kina har innflytelse i Iran, og de kan ha samtaler med de iranske lederne som vi ikke kan ha, sa sikkerhetspolitisk talsperson John Kirby i Det hvite hus på en pressebrifing tirsdag.

– Derfor har vi gjentatte ganger sagt at vi vil sette pris på om Kina inntar en konstruktiv rolle og bruker sin innflytelse og tilgang til å forsøke å demme opp for våpenleveransene til houthiene, sa Kirby.

USA sier Iran leverer våpen og ammunisjon til opprørerne i Jemen, som i forbindelse med Gaza-krigen har begynt å angripe handelsskip i Rødehavet.

Onsdag sa talsperson Wang Wenbin i Kinas utenriksdepartement at de er «dypt bekymret over den raske opptrappingen av spenningen i Rødehavet». Han sier Kina har vært i kontakt med «flere parter» for å dempe spenningen.

