Erdogan har godkjent Sveriges Nato-søknad

Den formelle godkjenningen skjedde da Erdogan torsdag kveld signerte vedtaket nasjonalforsamlingen gjorde tidligere i uken. Et overveldende flertall i forsamlingen ga tirsdag kveld grønt lys til svenskene med 287 mot 55 stemmer. Fire representanter avsto fra å stemme.

Dermed er det bare Ungarns godkjenning som gjenstår før Sverige kan tas opp som medlemsland nummer 32 i den transatlantiske forsvarsalliansen.

– En avgjørende milepæl på veien mot fullverdig medlemskap, skriver Sveriges statsminister Ulf Kristersson på X/Twitter og ønsker den tyrkiske ratifiseringen velkommen.

Alle medlemslandene må godkjenne nye medlemmer før de kan tas opp i Nato.

Da alliansefrie Sverige og Finland søkte begge medlemskap etter Russlands invasjon av Ukraina i full skala for snart to år siden. Tyrkia stilte en rekke krav til de to landene og har lenge slept beina etter seg i godkjenningen av den svenske søknaden. Finland ble formelt innlemmet i Nato i april i fjor.

Ungarn har også satt seg på bakbeina i prosessen, men etter at Tyrkias folkevalgte sa ja på tirsdag, har Ungarns statsminister Viktor Orban oppfordret sitt lands nasjonalforsamling til å gjøre det samme så fort som mulig.