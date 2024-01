Equinor tar fullt eierskap i havvindprosjekt i USA

BP får fullt eierskap i Beacon Wind-prosjektet, opplyser Equinor torsdag.

For tre uker siden varslet Equinor at de trekker seg ut av Empire Wind 2, som er en del av Empire Wind-prosjektet. Prosjektet ble da omtalt i mediene som et kostnadssluk.

Nå tar det norske selskapet altså over hele eierandelen i Empire Wind, noe som også gjelder prosjektet som ble skrotet tidligere i år.

– Vi ønsker å være et ledende selskap i energiomstillingen. Med vår erfaring som en ledende aktør innen havvind i USA, tar vi nå fullt eierskap til et modent, storskala havvindprosjekt i et viktig energimarked, hvor vi har bygget en sterk lokal organisasjon, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Fornybar i Equinor.

Selskapet opplyser at Empire Wind 2 skal modnes for kommende auksjonsrunder. Det er anslått en kapasitet på 810 MW for Empire Wind 1 og 1.200 MW for Empire Wind 2.

Equinor opplyser at begge prosjektene er påvirket av makroøkonomiske effekter som preger hele bransjen. De anslår en realavkastning på 4–8 prosent på sikt.

(©NTB)