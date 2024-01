Viktig å vite før et generasjonssifte

Advokat Morten Fjermeros - Bull & Co Foto: Bull & Co

I vedtektene kan det inntas bestemmelser om at aksjene i et aksjeselskap skal ha ulike egenskaper. Typisk kan aksjer i en aksjeklasse ha større stemmevekt eller utbytterett enn øvrige aksjer i selskapet.

Det er ikke uvanlig at senior etablerer ulike aksjeklasser før et generasjonsskifte. Dette kan gjøres fordi senior ønsker å sikre kontroll over selskapet, også etter at flertallet av aksjer er overført til neste generasjon. I slike tilfeller bør senior vurdere om en eller flere av arvingene skal overta styringsaksjene, eller om aksjeklassene skal avvikles ved seniors bortgang. Dersom senior ikke ønsker å videreføre aksjeklassene etter sin bortgang, må dette reguleres særskilt.

Dersom senior ønsker å videreføre aksjeklassene og samtidig fordele verdiene likt mellom arvingene, er det nødvendig å vurdere hvilken verdi aksjene i de ulike aksjeklassene har.

Formuesskatt

I 2023 fikk «emigrasjonsbølgen» til Sveits stor oppmerksomhet. Ettersom norske skattytere etter skatteavtalen med Sveits kunne oppnå umiddelbar skatteavtalebeskyttelse for formuesskatten, ble politikerne særlig interessert i hvordan formuesskatten ble fordelt mellom aksjonærene med aksjer i ulike aksjeklasser i samme aksjeselskap. Etter skattelovforskriften § 4-12-4 skal «selskapsformuen fordeles på aksjene i forhold til aksjenes pålydende på verdsettelsestidspunktet», ved beregning av formuesskatt.

Den 16. juni 2023 ba Stortinget regjeringen «utrede differensiert verdsetting av ikke-børsnoterte aksjer i formuesskatten på grunnlag av egenskaper ved de enkelte aksjer, for eksempel ulik stemme- og utbytterett, og slik at verdsettelsen av de enkelte aksjer i større grad samsvarer med reell markedsverdi». Den 5. oktober 2023 svarte departementet at de ville «kome tilbake til Stortinget ved eit passande høve».