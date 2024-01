Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

En rekke mangeårige medlemmer av det republikanske partiet er ikke overbevist om at Donald Trump bør få en ny periode. Som svar vil Trump slå ned på dem som donerer penger til Nikki Haley. Det kan fort bli selvdestruktivt.

Financial Times

Av de større økonomiene i verden gjorde den tyske det verst i fjor, med 0,3 prosent nedgang i BNP. I år har Olaf Scholz’ koalisjonsregjering i Berlin blitt utsatt for streiker, politiske nederlag og en voldsom nedgang i populariteten. Nå trenger tyskerne snart et signal om at landet går i riktig retning.

Die Welt

Med sine seneste angrep mot mål i Russland viser Ukraina hvor ansvarlig landet benytter langdistansevåpnene landet har fått fra Vesten. Likevel nøler forbundskansler Olaf Scholz med å levere Taurus-krysserraketter til Kyiv. Vladimir Putin tror åpenbart at Scholz lar seg presse. Det er sterkt urovekkende.

Dagens Industri

Det er på høy tid å stramme inn på usikrede lån. Regjeringen ønsker å fjerne rentefradraget for usikrede forbrukslån. Dermed får forbrukslån dårligere vilkår, mens boliglån får bedre. Dette er riktig prioritering.