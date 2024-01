Trump stormet ut av rettssalen

Trump er tidligere kjent skyldig i overgrep og ærekrenkelser av Carroll i et sivilt søksmål. Han ble da dømt til å betale 5 millioner dollar i oppreisning og erstatning.

Søksmålet som nå går mot slutten i New York, handler om uttalelser Trump kom med da han var president i 2019. Da nektet han igjen for overgrepet og kom med nedsettende kommentarer om Carroll.

Den 77 år gamle ekspresidenten, som har sterk støtte i det republikanske partiet og ligger godt an til å bli presidentkandidat igjen, forlot rettssalen da Carrolls advokat Roberta Kaplan oppfordret juryen til å straffe Trump for «vedvarende løgner» om hennes klient og forsøket på å ødelegge hennes rykte som journalist.

– Vi må alle følge loven. Donald Trump derimot, opptrer som om disse lovene og reglene ganske enkelt ikke gjelder ham, sa Kaplan.

Kjennelsen i den tidligere saken er bindende for saken som nå pågår, så juryen skal bare avgjøre hvor mye Trump skylder Carroll for å ha skadet ryktet hennes, skriver nyhetsbyrået Reuters. De skal også avgjøre om de skal avkreve den tidligere presidenten straffeerstatning for å hindre videre injurier.

