Oslo og Akershus kaller kollektivselskapet Ruter inn på teppet

– Jeg tror jeg bare må si at i januar har ikke kollektivtilbudet vært godt nok, sier miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V) til NRK.

Avisa Oslo omtalte saken først.

Hun påpeker at folk har slitt med innstilte avganger og stått og ventet på busser som ikke har kommet. Hun mener Ruter ikke har gått ut med god nok informasjon til folk.

– Det er rett og slett for dårlig. Jeg forventer mer av Oslos kollektivtilbud, sier Vea.

Fylkesbyråd for samferdsel Håkon Snortheim (H) påpeker at politikerne i regionen oppfordrer folk til å reise kollektiv, og at det derfor er viktig at de sørger for at tilbudet fungerer.

– Januar har ikke vært en god måned for de reisende i regionen vår. Vi må forvente at busstilbudet fungerer godt, også når det er kaldt, skriver han i en epost til NTB.

Nyåret har vært preget av skiftende vær med både svært lave temperaturer ned til rundt 20 kuldegrader, men også mildvær som har ført til glatt føre.

Vea mener likevel at ekstremvær og elbussteknologi ikke kan forklare problemene alene, skriver Avisa Oslo.

– En ting er at det har vært mange innstillinger, men informasjonen har også vært dårlig. Sanntidssystemet skal være riktig og godt, påpeker hun overfor avisen.