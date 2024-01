Skribenten E. Jean Carroll har vunnet søksmålet over Donald Trump for æreskrenkelser. Trump er tidligere dømt for overgrep mot 80-åringen.

Juryen i New York har funnet at Trump påførte Carroll skader som følge av hans benektelse av nettopp dette overgrepet, som fant sted for tre tiår siden. Trump har hele tiden benektet det og anklaget Carroll for å dikte opp historien for å fremme egen karriere.

Nå er mannen, som mange regner som favoritt til å utfordre Joe Biden i høstens valgkamp, dømt til å betale summen som tilsvarer drøye 865 millioner kroner.

Trump forlot rettssalen da Carrolls advokat Roberta Kaplan leverte sine sluttkommentarer fredag. Kaplan oppfordret juryen til å straffe Trump for «vedvarende løgner» om hennes klient, og forsøket på å ødelegge hennes rykte som journalist, ifølge NTB.

– Vi må alle følge loven. Donald Trump derimot, opptrer som om disse lovene og reglene ganske enkelt ikke gjelder ham, sa Kaplan.