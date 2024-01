La pengene følge pasienten

Debattinnlegg: Pål Lillebø, konsernsjef i Medco dinHMS

Når vi rammes av en skade eller lidelse som krever lavere arbeidsinnsats, operasjon eller behandling og en rekonvalesensperiode, er det mange bidragsytere. Arbeidsgiver har ansvaret for den første tiden med sykmelding, så trer Nav inn og bidrar – i en del tilfeller sammen med arbeidsgiver, før sykehus eller andre i behandlingsapparatet investerer i pasienten. Nav er også med i denne runden, og kanskje i en god periode etter at behandlingen er avsluttet.

Med tre parter inne, som hver har sitt ansvarsområde og budsjett, kunne en tenke seg et trepartssamarbeid som sikrer mer effektiv pasientbehandling. For samfunnsøkonomisk er hver dag borte fra arbeid et tap for både arbeidsgiver og Nav, og som regel også for pasienten selv. Men, partene har i liten grad dialog om økonomi eller om et mest mulig effektivt behandlingsløp.

Konsekvensen er at Nav utbetaler sitt bidrag, arbeidsgiver betaler de første dagene, og i en del tilfeller gapet mellom Navs høyeste sats og den normale lønnsutbetalingen til den ansatte og behandlingsapparatet tar sine kostnader under behandlingen. Men, ingen har den fulle oversikten over hva den reelle kostnaden er for hver enkelt pasient.

Noen kan hevde at dette strider med en sosialdemokratisk likhetstanke, men hvis fellesskapet tjener på det, er det totalt sett fornuftig for samfunnet

Muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser forårsaker den største andelen tapte dagsverk i norsk arbeidsliv. For disse lidelsene vet vi at ventetiden for behandling er relativt lang. Vi vet også at en del sykmeldte opplever plagene som krevende, enten det er en vond rygg, utslitte hofter eller psykiske plager. Lang ventetid før behandling gjør det ikke bedre.