Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Dommen mot Israel fra FN-domstolen ICJ er både skandaløs og meningsløs på samme tid. Domstolen beordrer Israel til å forhindre folkemord, noe Israel selvfølgelig allerede gjør. Samtidig får Israel kritikk for å forsvare seg mot Hamas-angrepet 7. oktober.

Financial Times

Oljeselskapene har et problem. De har problemer med å rekruttere yngre medarbeidere som er bekymret for klimakrisen. Samme problem har oppstått i andre samfunnskritiske bransjer med dårlig omdømme innenfor miljø og etikk. Det er lett å omtale de yngre som persilleblad, men bedre betingelser og rekruttering i skolene er mer konstruktivt.

Die Welt

Økonomiminister Robert Habeck fra De grønne sier at han mister motivasjonen når beslutninger blir fattet ut fra kortsiktig politisk nytte. Det overbeviser ikke at visekansleren byr på følelser i stedet for løsninger.

The Economist

I 2016 vant Donald Trump valget med ulovlig innvandring som hovedtema. Trump innbilte velgerne at innvandrerne kom over grensen i rekordhøye antall. Det var ikke sant dengang, men det er det nå. For å demme opp, bør Demokratene derfor tilby Republikanerne et kompromiss om innvandring og grensekontroll.