WSJ: – Hva med å senke et iransk skip?

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Før eller siden måtte det skje: Søndag døde tre amerikanske soldater i et angrep på en amerikansk base i Jordan, nær grensen til Syria. Den triste sannheten er at Joe Bidens veike respons på tidligere angrep fra iranskstøttet milits bare har oppmuntret til flere. Alle vet at disse angrepene styres fra Iran. Hva med å senke et iransk spionskip som for tiden tråler Rødehavet?

Financial Times

Takket være vaksiner ble meslinger lenge ansett som utryddet i utviklede land. Men nå er det en alarmerende økning i viruset i Europa. Covid og feilinformasjon fra såkalte anti-vaxxere har forsterket vaksinesvikten.

Die Welt

Tyskland innstiller betalingene til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger. Grunnen er at UNRWA-medarbeidere skal ha vært innblandet i massakren Hamas gjennomførte i Israel 7. oktober. Denne reaksjonen er riktig, og UNRWA-avsløringen gir grunn til å tvile på mekanismene tysk utviklingshjelp bygger på.

Dagens Industri

Lønnsomhet er kjernen i markedsøkonomien, og forsvaret av den er en borgerlig dyd. Derfor er det underlig at finansminister Elisabeth Svantesson fra Moderaterna kritiserer enkelte bedrifter for å være for lønnsomme.