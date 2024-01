Nesbø-serie får over 52 millioner kroner

– Med denne siste refusjonsrammen har vi muligheten til å legge produksjonen til Norge i sin helhet, forteller norsk produsent for produksjonen Tor Arne Øvrebø i Living Daylights Productions i en pressemelding.

18 produksjoner søkte insentivordningen til Norsk filminstitutt innen fristen 23. november 2023. Nesbø-serien er tilbudt en refusjonsramme på 52 millioner kroner.

Dramaserien får tittelen «The Devil’s Star» på engelsk, samme som boken.

Serien har tidligere fått refusjonsramme i to andre søknadsrunder og har nå til sammen en refusjonsramme på 93 millioner kroner, skriver VG.

Det er også gitt penger til de internasjonale filmene «The Last of Us» sesong 2 og «Star Trek: Strange New Worlds» sesong 3, hvor Norge har en finger med i spillet. Norge skal bidra med spesialeffektarbeid på seriene.

Siste film som får støtte er «Troll 2». «Troll 1» er fortsatt verdens mest sette ikke-engelskspråklige film på Netflix.

– Vi gleder oss over at vi denne gang kan tilby refusjonsramme til to store norskspråklige produksjoner for det internasjonale markedet, sier direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt.

NTB