Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

President Joe Biden tok imot applaus forrige uke, da myndighetene rapporterte at rekordhøye 21,3 millioner amerikanere hadde meldt seg på forsikringsdekning gjennom ObamaCare. Lærdommen er: Høyere subsidier gjør at flere melder seg på, mens skattebetalerne får regningen.

Financial Times

En domstol i Hongkong har gitt ordre om at den gjeldstyngede kinesiske eiendomsgiganten Evergrande skal tvangsoppløses. Det gir en lærepenge til investorer, andre forgjeldede selskaper og Kinas egen politiske ledelse. Ikke minst vil likvidasjonsprosessen få frem den juridisk spinkle investorbeskyttelsen Kina kan by på.

Die Welt

Det tyske forsvaret har et rekrutteringsproblem. Derfor vil forsvarsminister Boris Pistorius åpne for at ikke-tyske borgere kan bli soldater i tysk uniform. En frivillig tjeneste som ender med statsborgerskap kan ha mye for seg. Vellykkede eksempler fra andre land finnes det flere av.

Dagens Industri

En medarbeider til gjenglederen som kalles Den kurdiske reven har samarbeidet med ansatte i SEB for å ordne boliglån på falske grunnlag. Det ser ikke bra ut når de store bedriftenes egen bank deltar i organisert kriminalitet. Banken burde innrømme problemene og rydde opp.