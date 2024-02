Boeing trekker søknad om unntak fra sikkerhetskrav

Unntaket ville innebære at flyet – i likhet med modellene Max 8 og Max 9 – kunne settes i drift før Boeing har utbedret flere problemer, inkludert med motorene. Ett av problemene er at et system som skal hindre spredning av is i motorene, kan føre til overoppheting, som igjen kan føre til motorhavari.

Når søknaden til luftfartstilsynet FAA om unntak trekkes, slik selskapet opplyser mandag, betyr det at den endelige godkjennelsen blir utsatt på ubestemt tid. Boeing hadde opprinnelig anslått at de nye flyene kunne være driftsklare allerede i desember i fjor.

Utsettelsen føyer seg inn i rekken av problemer for selskapet. De har også havnet i myndighetenes – og offentlighetens – søkelys etter at et panel i skroget løsnet fra et fly i luften tidligere denne måneden. Ingen kom alvorlig til skade i hendelsen, som skjedde med et fly fra Alaska Airlines.

(NTB)