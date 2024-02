Robbie Williams ble president i favorittklubben – avis hevder popstjernen jobber med oppkjøp

Det er den britiske avisen The Sun som onsdag melder om at Williams, støttet av en gruppe investorer, jobber med muligheten for å ta over eierskapet i Port Vale. Arbeidet skal være på et tidlig stadium, men planene ligger der.

I så fall blir Williams den siste i rekken av kjendiseiere fra underholdningsbransjen i engelsk fotball. Lille Wrexham har fått stor oppmerksomhet etter at skuespillerduoen Ryan Reynolds og Rob McElhenney ble deleiere i klubben. Wrexham-eventyret har sågar blitt en lukrativ TV-serie.

– Inspirerende

Ifølge The Sun kan et eventuelt Robbie Williams-ledet oppkjøp av Port Vale bane vei for en lignende TV-satsing.

– Det er tidlig i prosessen, men Robbie har blitt formelt kontaktet for å se om han er interessert i å fronte et oppkjøp. Port Vale er fortsatt en av hans største kjærligheter, og det har alltid vært en drøm for ham å være mer involvert. Han har hatt et par møter, og støttespillerne hans er utrolig spente, sier en ikke navngitt kilde til The Sun.

– Det er inspirerende å se hva Ryan og Rob har gjort med Wrexham – de økte tilskuertallene, supportereffekt-salget og den generelle profilbyggingen. Port Vale-fansen elsker Robbie, og på papiret er det en «match made in heaven», fortsetter vedkommende.

Port Vale skriver i en uttalelse onsdag at Williams ikke har lagt inn noe bud på klubben og at det heller ikke foreligger noen konkrete samtaler om dette. Videre heter det at eierne og Williams ser på flere positive prosjekter rundt klubben.

– Ikke imøtekommende

Det er ingen hemmelighet at Robbie Williams er en livslang fan av fotballklubben Port Vale. I helgen ble han gjort til klubbpresident. I den forbindelse uttalte han at tilknytningen til klubben var sterkere enn noen gang etter en downperiode. Han skrøt av deleier Carol Shanahan.

– Grunnen til at jeg ikke hadde vært hos Port Vale på lang tid, var at jeg aldri møtte personene som drev klubben. Den føltes ikke kjærlig, hjemmekoselig eller imøtekommende, sa han i en video.

– Så kom Carol og familien hennes inn, revitaliserte, klubben, og jeg la merke til at dette skjedde og synes det var utrolig interessant. Det fikk meg på en måte til å reinvestere, først i form av interesse og deretter ved å legge hjertet mitt i klubben igjen, fortsatte popstjernen.

Port Vale holder til på tredje nivå i engelsk fotball. Wrexham er i divisjonen under.

(NTB)