Londons domstoler har vært en populær destinasjon for skilsmissesaker med store verdier i potten, fordi dommerne der normalt er villige til å pålegge en likere fordeling av et pars eiendeler. Blant dem som søker lykken nå er Natalia Potanina, eks-kone av Russlands rikeste mann Vladimir Potanin.

Potanina søker å få reist saken der hun krever 50 prosent av verdien av Potanins eierandel i Nornickel, i tillegg til utbytter. Denne summen overskrider 5 milliarder dollar med god margin – gitt at Potanin eier omtrent 33 prosent av metallprodusenten, skriver Bloomberg.

Skilsmisseturisme

Dermed snakker vi potensielt om en av verdens dyreste skilsmisser.

Onsdag stemte britisk høyesterett til fordel for den sanksjonerte milliardæren Potanin, men i en delt 3 mot 2-avgjørelse der dommerne erklærte at ytterligere høringer er nødvendig. Dommen kan ifølge nyhetsbyrået skape presedens for såkalt skilsmisseturisme i saker hvor det er store summer involvert.

«Domstolen er pålagt å avgjøre på nytt, etter å ha hørt argumenter fra begge sider, om ordren skal utstedes eller ikke», skriver dommer George Leggatt i dommen.

– Langt på overtid

Begge parter ønsker avgjørelsen velkommen, og Potanins advokater mener britiske domstoler nå må være nøyere i sine undersøkelser før de tar inn utenlandske skilsmissesaker.

– Kravene fra skilsmisseturister vil nå bli gjenstand for rettferdig og grundig granskning før sakene slipper til i denne jurisdiksjonen. Dette er langt på overtid, sier Potanin-advokat Fiona Shackleton hos Payne Hicks Beach til Bloomberg.

Høyesterettsdommerne ser ifølge nyhetsbyrået frem til å vurdere om britiske domstoler skal tillate krav om økonomisk støtte fra personer «med svake forbindelser med dette landet», men samtidig at de må «vente på en sak der problemstillingen oppstår fra avgjørelsen som ankes.»

– Ankedomstolen vil nå fokusere på kvalitetene i hennes sak istedenfor prosedyren, sier Potanina-advokat Frances Hughes hos Hughes Fowler Carruthers.

Verdens 45. rikeste

Potanin er ifølge Bloombergs milliardærindeks god for 31,8 milliarder dollar, en formue som i stor grad kan relateres til MMC Norilsk Nickel PJSC (Nornickel), verdens største nikkelprodusent av nikkel.

Dommere i lavere instanser har påpekt at Potanina fikk en symbolsk sum i det russiske rettssystemet, gitt eks-mannens formue og at ekteskapet varte i 31 år. I Storbritannia har saken svingt frem og tilbake. Først tapte Potanina og ble anklaget for skilsmisseturisme, før hun anket og vant frem.

Paret bodde i Russland gjennom hele ekteskapet, før Potanina kjøpte en bolig i Westminster i London etter skilsmissen i 2014.