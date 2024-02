– Theo er oppkalt etter vår store suksess og auksjonsrekord Theodor Kittelsen, forteller Vik Forsberg.

Blomqvist har satt to rekorder med bilder av Kittelsen. I 2018 ble “Guldhornet” klubbet for 12,8 millioner kroner. Kapital kunne avsløre at Christen Sveaas vant budrunden mot Petter Olsen. I 2020 ble “Andersnatten” solgt for 14 millioner kroner pluss omkostninger.