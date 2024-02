Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Republikanerne i Kongressen vil stille innenriksminister Alejandro Mayorkas for riksrett og hevder at han systematisk nekter å håndheve innvandringslover. Vi deler frustrasjonen over Joe Bidens kaos på grensen mot Mexico, men riksrett vil ikke løse problemet. Da er det bedre å inngå en avtale med Demokratene.

Financial Times

Keir Starmers Labour-parti frir åpenbart til næringslivet når de arrangerer en egen næringslivsdag med 400 gjester. Mange selskaper håper at en ny Labour-regjering i det minste vil gi stabilitet og forutsigbarhet, i motsetning til det som er kommet fra dagens konservative kabinett.

Die Welt

Bundesligaklubben Bayer Leverkusen må betale 18.000 euro som straff for at fans har vist et banner der det står at det bare finnes to kjønn. Det er en harmløs parole og et biologisk grunnleggende faktum, men enkelte finner det likevel provoserende.

Dagens Industri

Tenk deg at din datter ringer deg opp via Facetime og skriker at hun er kidnappet. Gjennom deep fake kan cyberkriminelle etterligne både stemme og utseende. I USA er denne typen svindel en realitet, og snart kommer den til Sverige.