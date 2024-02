Hamas skal være positiv til forslag om våpenhvile, ifølge Qatar

Hamas' politiske leder Ismail Haniyeh var torsdag ventet i Kairo i Egypt for forhandlinger om en mulig våpenhvile etter at Israel de siste dagene har sittet i forhandlinger i Paris med mellommenn fra Qatar og Egypt for å få i stand en avtale.

– Møtet i Paris lyktes i å bekrefte forslagene. Forslaget er godkjent av israelerne, og nå har vi fått en første positiv bekreftelse fra Hamas' side, sier Majed al-Ansari, talsperson for Qatars utenriksdepartement.

Forslaget innebærer tre faser, som starter med en seks uker lang våpenhvile som skal sikre nødhjelp på Gazastripen, opplyste Hamas-kilder til det franske nyhetsbyrået AFP tidligere torsdag.

Kvinner, barn, og syke eldre over 60 år skal etter planen løslates av Hamas i første fase. I bytte vil palestinske fanger i Israel bli løslatt, ifølge den anonyme kilden.

Rundt 240 israelere og utlendinger ble bortført under Hamas' terrorangrep på Israel 7. oktober. Siden har 110 blitt løslatt i en fangeutveksling, mens 132 andre ikke er gjort rede for. 28 av dem skal være drept

Samtidig sitter om lag 6000 palestinske fanger i israelske fengsler.