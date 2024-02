Houthi-bevegelsen sier den har angrepet et britisk handelsfartøy i Rødehavet

Houthiene melder om angrepet i en uttalelse, skriver nyhetsbyrået Reuters. Opplysningen har ikke blitt verifisert av uavhengige kilder.

Rundt samme tid meldte den amerikanske sentralkommandoen (Centcom) at to ballistiske missiler ble sendt fra houthi-kontrollerte områder mot skipet M/V KOI, som seiler under liberisk flagg.

– Missilene traff vannet uten å treffe skipet, opplyser Centcom og legger til at verken mannskap eller skipet er skadd.

Det er uklart om de to hendelsene er relatert.

Houthiene har siden før jul angrepet skipstrafikken i Rødehavet, noe den sier er i solidaritet med palestinerne på Gazastripen.

(©NTB)