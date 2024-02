Die Welt: – Greta Thunberg må skaffe seg et liv

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Litauen, Estland, Norge, Danmark og Latvia har alle gitt mer enn 1,5 prosent av sitt BNP til Ukraina. For USA er tallet 0,32 prosent. Med vedtaket i Brussel om en hjelpepakke til Kyiv er det feil å påstå at USAs støtte overgår Europas. Nå er det Kongressens tur til å levere.

Financial Times

Både Fed og Bank of England fulgte Den europeiske sentralbanken om å beholde styringsrenten uendret. Men med en prisvekst på mellom 2,8 og 4 prosent er det klart at sentralbankene i både USA, eurosonen og Storbritannia gjør klart for rentekutt.

Die Welt

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg er i retten i London. Hun risikerer bot etter å ha sperret en gate under en demonstrasjon i fjor. På et tidspunkt må Greta skaffe seg et liv og forstå at aktivist ikke er et yrke.

Dagens Industri

Ikke engang hvert tiende storselskap på Stockholm-børsen har en kvinne som øverste leder. For å rette opp den skjeve kjønnsfordelingen må endringen komme fra selskapene selv. Og det må skje ovenfra - blant mennene på toppen.