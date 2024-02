For det tredje må selskapene fastsette priser på varer og tjenester de har kjøpt fra andre selskaper i samme konsern. Det er kjent at mange havbruksselskaper har omorganisert virksomheten slik at det grunnrenteskattepliktige selskapet leier eller kjøper driftsmidler og tjenester fra andre selskaper i samme konsern. Hvis prisen for slike driftsmidler og tjenester settes for høyt, vil konsernet betale for lite grunnrenteskatt (og motsatt). Problemstillingen er godt kjent for petroleumsbransjen, der det fortsatt er betydelige skattesaker knyttet til internpriser. Grunnrenteskatt ble innført for petroleumsbransjen i 1975.

For det fjerde kommer skattereglene til å skape problemer for de som har ønsket å omorganisere grunnrenteskattepliktig virksomhet. I regjeringens forslag ble det sagt at skattelovens generelle regler for overdragelse av virksomhet til skattemessig kontinuitet (det vil si uten å utløse skatt), fortsatt skal gjelde for havbruksvirksomhet. Det omfatter for eksempel deling av selskaper ved fisjon. Allerede i løpet av 2023 dukket det opp spørsmål om det virkelig var riktig at man kunne skille ut havbruksanlegg ved fisjon uten å utløse skatteplikt. Spørsmålet ble forelagt Finansdepartementet, som bekreftet at "… eierskifte av havbruksanlegg kan skje med skattemessig kontinuitet i medhold av de alminnelige reglene i skatteloven kapittel 11".

Skattedirektoratet har ombestemt Finansdepartementet

Nå ser det ut til at Skattedirektoratet har ombestemt Finansdepartementet. I et informasjonsmøte den 25. januar i år ga representanter for skatteetaten uttrykk for at fisjon "… som medfører at driftsmidler fradragsført i grunnrenteinntekt tas ut av grunnrenteskattepliktig virksomhet uten at det utløses uttaks- eller realisasjonsbeskatning i grunnrenteinntekten oppfyller ikke vilkåret om skattemessig kontinuitet i skatteloven § 11-7".

Camilla Bergby Foto: Thommessen

Man kan sikkert diskutere hva regelen burde være, men saken illustrerer at de som advarte regjeringen mot å innføre grunnrenteskatt på en isolert del av verdikjeden hadde rett. Nå klarer altså ikke Finansdepartementet og Skattedirektoratet selv å bli helt enige om hva som er riktig. Det er lite betryggende.

Alt dette kunne man unngått dersom politikerne hadde tatt seg tid til å gjennomføre en grundigere prosess før loven ble vedtatt. Innføringen av nye skatter fra regjeringen Støre har dessverre vært mer preget av hastverk, enn grundighet. Finansdepartementets fagkompetanse virker å ha kommet mer i bakgrunnen i lovgivningsprosessene på skatteområdet under denne Regjeringen, enn tidligere. Fagkompetente rådgivere skal ikke alltid få bestemme, men de bør definitivt bli hørt.