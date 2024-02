Stadig flere i USA mener Israel går for langt i krigen mot Gaza

I november mente 40 prosent av de spurte at Israel gikk for langt, men andelen har siden økt, ifølge målingen fra Associated Press og NORC.

33 prosent av republikanske velgere mener nå at de israelske styrkene går for langt i angrepene mot Gaza, nesten en dobling fra november da 18 prosent sa det samme.

62 prosent av demokratene mener også at Israel går for langt, omtrent en like stor andel som i november.

Blant uavhengige velgere sier 52 prosent nå at Israel går for langt, mot 39 prosent i forrige måling.

Over 27.000 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept i de israelske angrepene siden oktober, og store deler av Gazastripen er lagt i ruiner.

AP-målingen viser at 31 prosent av velgerne i USA slutter opp om president Joe Bidens håndtering av krigen.

Under halvparten av de spurte som oppgir å stemme på Bidens parti Demokratene, 46 prosent, mener imidlertid at presidenten har håndtert Gaza-krigen på riktig måte, viser målingen.

