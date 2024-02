Bodø/Glimt innrømmer billettblemme – tok for høy pris mot Ajax

Klubben opplyser om billettabben på eget nettsted og skriver at den ønsker å rette opp feilen.

Glimt har frosset prisene på kortsidene i Europa på 300 kroner, men har ved en feil solgt billetter mot Ajax for 350 kroner.

«Da vi åpnet salget til kampen mot Ajax var derimot de gamle prisene på 350,– tilbake i systemet vårt. Dette er en feil, og vi har nå funnet en løsning for å rette opp feilen», skriver Glimt.

Videre lister klubben opp to alternativer for de supporterne som har betalt for mye for sin billett. Enten kan man få tilbake hele summen og kjøpe ny billett for 300 kroner, eller så kan man donere 50 kroner til Barnas Idrettsfond.

Bodø/Glimt spiller bortekamp mot Ajax i europaligaen 15. februar. Returkampen på Aspmyra går en uke senere.

(NTB)