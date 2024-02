Lasten om bord i MV Bahijah er i all hovedsak sauer som har tilbrakt over fire uker i lasterommene. Skipet la ut fra Fremantle i det vestlige Australia 5. januar, men måtte returnere på grunn av den skjerpede sikkerhetssituasjonen, opplyser det australske landbruksdepartementet.

Lasteskipet la til i Fremantle igjen torsdag, og to veterinærer har undersøkt lasterommene om bord. De har ikke meldt om graverende forhold av noe slag, men dyrevernsgrupper sier at dyrene har vært utsatt for stressende forhold som høye temperaturer og stadige bevegelser i skipet til havs.

Australske myndigheter vurderer å godta en søknad fra eksportøren, i mediene identifisert som et Israel-basert selskap, om å gjøre et nytt forsøk. Dyrevernsgrupper krever at sauene og kyrne blir sluppet i land.

Gruppen Peta Australia har i et brev til statsminister Anthony Albanese uttrykt sin skam og forakt for skjebnen til de rundt 15.000 dyrene om bord. Regjeringen har lovet å fase ut eksporten av levende dyr, men har ikke satt noen tidsfrist.

Eksport av levende buskap er en stor industri i Australia, og i fjor ble det eksportert over 670.000 kyr og 590.000 sauer om bord på skip.

(NTB)