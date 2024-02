Administrerende direktør i Unibuss går av

Saken oppdateres

Øystein Svendsen går av som adm. direktør i Unibus. Atle Rønning tar over jobben som konstituert toppsjef i busskonsernet, ifølge en pressemelding. Rønning tiltrer umiddelbart.

– Atle har lang fartstid i bransjen, og har levert solide resultater. Vi mener han er rett person til å overta ansvaret for Unibuss i en krevende tid med store ambisjoner for elektrifisering av bussparken, sier styreleder Birte Sjule.

I løpet av januar har det vært store problemer for kollektivtrafikken i Oslo, som følge av kaldt vær og store snømengder. Unibuss driver rutebusskjøring i Oslo og Akershus på vegne av Ruter. Unibuss er det største datterselskapet til Sporveien.

Ifølge pressemeldingen gir Svendsen seg etter eget ønske.

– Vi må erkjenne at ny teknologi har ført med seg en rekke utfordringer. Nå må alle involverte parter bidra gjennom et godt og tett samarbeid, slik at vi løser utfordringene vi har sett i vinter, sier den nye sjefen, og fortsetter:

– Det fortjener passasjerene i Oslo og alle våre medarbeidere som står på hver dag, fortsetter han.