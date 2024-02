Aksjonerende bønder stenger grenseoverganger mellom Belgia og Nederland

Tusenvis av bønder i en rekke EU-land har de siste ukene blokkert veier med digre traktorer, og med brennende bildekk. Flere offentlige bygg er blitt nedsprøytet med møkk, særlig i Frankrike.

Bøndene demonstrerer mot at økte kostnader ikke blir kompensert gjennom EUs landbruksordninger, tiltakende skjemavelde og omfattende import av billig frukt og grønt fra sørlige EU-land og land utenfor unionen, blant annet Ukraina.

Franske bønder var fredag i ferd med å avvikle sine blokader av høyballer og bildekk på flere av landets motorveier, blant dem noen av hovedveiene inn mot Paris. Aksjonene blir satt på hold i påvente av at regjeringen innfrir sine løfter om å komme bøndene i møte på flere områder.

– Blokadene blir fjernet region for region. I løpet av dagen blir de borte, sa Jerome Despay i bondeorganisasjonen FNSEA til Franceinfo radio.

En av grenseovergangene mellom Belgia og nederland som ble blokkert fredag, ligger ved hovedveien mot Antwerpen, Belgias nest største by og Europas nest største havn. Lokale medier skriver at aksjonen startet torsdag kveld på belgisk side, og at nederlandske bønder sluttet seg til fredag.

Det er pågående aksjoner også i Tyskland, Polen, Hellas, Portugal og Romania.

(NTB)