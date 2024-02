EU-parlamentet i ny resolusjon om havbunnsmineraler: Bekymret over Norges vedtak

– Parlamentet uttrykker sine bekymringer for det norske vedtaket om å åpne områder for aktiviteter på dyphavsbunnen, heter det i resolusjonen som EU-parlamentet skal vedta onsdag.

Resolusjonen tar også til orde for et internasjonalt moratorium, det vil si en midlertidig stans, i all gruvedrift på havbunnen.

9. januar i år vedtok Stortinget å åpne for leting og utvinning av ettertraktede mineraler på dyphavsbunnen.

EU-ambassadør: – Vekker følelser

Saken er omstridt og kan innebære en omdømmerisiko for Norge i EU, mener kilder NTB har snakket med.

Nå ser altså motstanden ut til å øke i EU-hovedstaden. Det skaper hodebry for norske diplomater i Brussel.

Norges ambassadør til EU, Anders Eide, erkjenner at saken er vanskelig.

– I lys av resolusjonen i EU-parlamentet må vi bare erkjenne at denne saken vekker følelser, sier han til NTB.

– Men vi vil forsøke som best vi kan å gi god, åpen og solid informasjon i alle steg i denne prosessen, sier han.

Brev til von der Leyen

Samtidig har regjeringen tatt nye grep for å forsvare vedtaket. Nå har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) selv kommet på banen.

I et brev til EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, datert 26. januar i år, skriver Støre at «det er viktig å informere deg om bakgrunnen for og innholdet i Norges tilnærming til havbunnsmineraler for å unngå misforståelser».

I brevet, der Støre har tilføyd «kjære venn» for hånd, understreker han at Norge og EU deler de samme verdiene og bekymringene når det gjelder både europeisk sikkerhet og konkurransekraft, samt klima, natur og biodiversitet.

Men samtidig er tilgang til mineraler viktig, påpeker han.