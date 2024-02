Storstreik mot arbeidsreform i Finland

Masseaksjonen startet onsdag da offentlig ansatte hjelpearbeidere uteble fra jobben, og fredag var det stille i sentrum av Helsingfors da tog, buss og bane ble innstilt.

Regjeringen til den konservative statsminister Petteri Orpo har foreslått endringer i arbeidsmarkedsreglene som ifølge kritikere vil svekke arbeidstakernes rettigheter og medføre kutt i sosiale ytelser.

De organiserte frykter også at deres kollektive forhandlingsstyrke vil bli redusert.

Orpo har tatt til orde for et mer eksportorientert arbeidsmarked for å bedre konkurranseevnen. Statsministeren betegnet fredagens aksjoner som «overdrevne og uten proporsjoner».

Også flytrafikken ble rammet torsdag og fredag da flyselskapet Finnair måtte avlyse 550 flighter.

(NTB)